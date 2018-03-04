В Челябинске мужчина скончался в отделении полиции после приступа эпилепсии

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Мужчина скончался после приступа эпилепсии в отделении полиции в Челябинске, когда пришел туда узнать результаты проверки, сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области.

"По предварительным данным, мужчина 1 марта был доставлен в отдел полиции после бытовой ссоры в семье для составления административного протокола и после дачи объяснений был отпущен. На следующий день он вернулся в отдел полиции, чтобы узнать результаты проверки. В указанное время у мужчины произошел приступ эпилепсии", — говорится в сообщении.

Добавляется, что при осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не было обнаружено. Следователи начали проверку по данному инциденту.