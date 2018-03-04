В Хабаровском крае ограничили движение автобусов из-за снегопада

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Движение автобусов приостановлено в Хабаровском крае по автодороге Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре в связи сильным снегопадом и метелью, сообщает региональный главк МЧС.

Ванино — отправная точка парома, который связывает материк с островом Сахалин.

"С 10.00 хбр 04.03.2018… в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанными с метелью и выпадением снега, в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов по автодорогам Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к городу Комсомольск-на-Амуре", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, движение будет ограничено до улучшения метеоусловий.