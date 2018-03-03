В Ростовской области из-за непогоды ограничили движение на автодорогах

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Движение транспорта временно ограничено на восьми автодорогах в Ростовской области из-за ухудшения погодных условий, сообщает региональный главк МЧС.
"Ограничено движение пассажирского транспорта на восьми автодорогах", — говорится в сообщении.
Движение ограничено по связывающей регион с центральной Россией федеральной трассе М-4 "Дон" — от 931-го до 1026-го километра (Новочеркасск — Каменск-Шахтинский).
МЧС настоятельно рекомендует водителям быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.