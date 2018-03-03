В Ростовской области из-за непогоды ограничили движение на автодорогах

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Движение транспорта временно ограничено на восьми автодорогах в Ростовской области из-за ухудшения погодных условий, сообщает региональный главк МЧС.

В регионе сильные осадки — дождь и снег — при нулевой температуре, на дорогах гололедица.

"Ограничено движение пассажирского транспорта на восьми автодорогах", — говорится в сообщении.

Движение ограничено по связывающей регион с центральной Россией федеральной трассе М-4 "Дон" — от 931-го до 1026-го километра (Новочеркасск — Каменск-Шахтинский).

Кроме того, ограничено движения по дорогам Ростов — Волгодонск, Зимовники — Волгодонск, Дубовское — Волгодонск, Котельниково — Песчанокопское, Элиста — Зимовники, Шахты — Раздорская и Шахты — Цимлянск.

МЧС настоятельно рекомендует водителям быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.