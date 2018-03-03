В Чебоксарах вынесли приговор директору школы, избивавшему учеников

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Директор школы в Чебоксарах приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно за применение насилия к ученикам, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Чувашии.

По данным следствия, директор, требуя соблюдения школьниками дисциплины, избил 16-летнего девятиклассника, ударил 14-летнего ученика седьмого класса по голове треугольником для черчения на доске, а также применил насилие в отношении 14-летней школьницы в ответ на ее отказ снять в помещении школы верхнюю одежду. Как отмечается, описываемые события произошли в 2014, 2015 и 2017 годах.

"Он признан виновным в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного статьей "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия". Ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что свою вину директор не признал, однако она подтверждается показаниями потерпевших и более 20 свидетелей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

При этом в управление образования администрации Чебоксар следователем внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений.