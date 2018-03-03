В Домодедово девушку пытались продать в секс-рабство

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Две женщины пытались продать девушку в аэропорту Домодедово в сексуальное рабство за 1,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.
По версии следствия, злоумышленницы готовились к преступлению заранее, они нашли покупателя в социальной сети. Попытка продажи была предотвращена полицейскими. На женщин заведено уголовное дело по статье "Торговля людьми".
Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранток меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается, добавляется в сообщении.