Во Владимирской области завели дело после гибели четверых детей при пожаре

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели четверых малолетних детей при пожаре в жилом доме во Владимирской области, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели четверых малолетних детей на пожаре в городе Струнино по признакам преступления, предусмотренного статьей… "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при пожаре мужчина получил ожоги первой и второй степени, ему оказывается медицинская помощь. Женщина и 7-летняя девочка госпитализированы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты расследования уголовного дела.

Ночью 3 марта, когда дети спали, в доме произошло задымление, а затем возник пожар, который быстро распространялся по деревянной постройке, добавляется в сообщении. Мужчина крикнул женщине, чтобы она выбегала из дома, а сам бросился спасать детей. Из дома он вынес только семилетнюю девочку, к остальным добраться не смог.

По предварительным данным, около двух лет назад жительница Москвы приобрела двухэтажный старый деревянный дом в Струнино и поселилась в нем с пятерыми детьми. После гибели мужа в 2017 году женщина стала сожительствовать с местным жителем. Семье выплачивались субсидии на детей в достаточном размере для обеспечения их воспитания и содержание.

Как уточнялось, сотрудники органов системы профилактики, где женщина с детьми состояли на учете, отмечают, что в доме сохранялись условия антисанитарии. Малолетних периодически помещали в стационар больницы для поддержания здоровья, в эти периоды в помещениях наводился порядок.