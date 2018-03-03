У начальника отдела дагестанской таможни изъяли более миллиона рублей

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Более миллиона рублей, а также доллары изъяты при обысках у начальника отдела Магарамкентского поста дагестанской таможни, сообщается на сайте Южного СУ на транспорте СК РФ.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении специалиста отдела карантинного фитосанитарного контроля по Дагестану, по факту совершения мошеннических действий проведены обыски, в том числе в служебных кабинетах Магарамкентского таможенного поста Дагестанской таможни и управления Россельхознадзора по Дагестану.

"В процессе производства обыска в служебном кабинете начальника отдела специальных таможенных процедур Магарамкентского таможенного поста дагестанской таможни обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более миллиона рублей, а также денежные средства в долларах США", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на изобличение других соучастников преступления.

Ранее источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил РИА Новости о задержании заместителя главы дагестанской таможни Араза Галимова по подозрению в причастности к контрабанде и обысках в его доме.

В Дагестане, одном из самых бедных регионов России, сейчас работает специальная комиссия из Москвы. За это время в регионе за коррупцию были задержаны представители правительства: уже бывшие премьер-министр, два его заместителя и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы.

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена.