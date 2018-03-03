В МВД назвали предположительное число погибших после пожара под Владимиром

Сотрудники МЧС на месте пожара в Струнино, Владимирская область. 3 марта 2018

Сотрудники МЧС на месте пожара в Струнино, Владимирская область. 3 марта 2018

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Двое взрослых и ребенок спаслись при пожаре во Владимирской области, который произошел в ночь на субботу, еще четверо детей, предположительно, погибли, сообщила РИА Новости представитель УМВД.

Согласно информации ГУ МЧС по региону, в 00.43 мск поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Возрождения в Струнино.

"В результате возгорания дома спастись удалось двоим взрослым – это мужчина 1995 года рождения и женщина 1991 года рождения, а также девочка 2010 года рождения", — сказала собеседница.

"Предварительно, в доме погибли в результате пожара четверо детей. В данный момент проводится проверка", — добавила она.

Представитель ведомства уточнила, что в настоящее время на месте пожара происходит разбор конструкций. Тела детей еще не найдены.