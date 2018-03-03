Источник сообщил о задержании замглавы таможни Дагестана

МАХАЧКАЛА, 3 мар — РИА Новости. Заместитель главы дагестанской таможни Араз Галимов задержан по подозрению в причастности к контрабанде, в его доме прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что борьба с коррупцией в Дагестане, которая там началась с задержания высокопоставленных членов правительства республики, будет продолжена.

"Сотрудники правоохранительных органов провели в доме заместителя начальника республиканской таможни Араза Галимова обыски. После этого он был задержан", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что Галимова подозревают в причастности к контрабанде через российско-азербайджанскую границу.

В Дагестане, одном из самых бедных регионов России, сейчас работает специальная комиссия из Москвы. За это время в регионе за коррупцию были задержаны представители правительства: уже бывшие премьер-министр, два его заместителя и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы.