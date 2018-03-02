Пособница уральского "ритуального убийцы" получила 12 лет тюрьмы

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пособница бывшего милиционера Арсена Байрамбекова, осужденного ранее за ритуальные убийства в Свердловской области, приговорена к 12 годам лишения свободы, сообщает Генпрокуратура РФ в своем Telegram-канале в пятницу.

По данным следствия, с 2003 по 2014 год Байрамбеков совершил на территории Свердловской области шесть убийств: в декабре 2003 и в ноябре 2010 года застрелил двух бизнесменов, получив от их конкурентов денежные вознаграждения, а в октябре 2014 совершил в лесу четыре ритуальных убийства. Мужчина таким образом надеялся привлечь удачу и сделать более успешным свой "бизнес".

Вместе с пособницей он спаивал своих жертв и вывозил в лес, где были заранее подготовлены "ритуальные площадки". Затем специальным ножом потерпевшим наносились резаные раны, от которых они погибали.

В марте 2017 года Верхнепышминский городской суд назначил ему наказание в виде 13 лет и 2 месяцев колонии строгого режима.

"Сообщница, которая также изучала религиозно-мистические верования, подбирала жертв для кровавых ритуалов и помогала заметать следы преступлений, признана виновной по статье 105 УК РФ "пособничество в убийстве двух и более лиц", — говорится в сообщении.

Как сообщал СК, в отношении Байрамбекова проведено три психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых он признан вменяемым. Он признал вину в убийствах и заключил со следствием досудебное соглашение, что позволило уменьшить тяжесть наказания.