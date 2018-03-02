Муж погибшей при падении в Симферополе лифта рассказал о трагедии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Симферополец Олег Симонов, у которого при падении лифта в одном из многоэтажных домов Симферополя погибли жена и ребенок, рассказал подробности трагедии.

ЧП произошло в пятницу в одном из подъездов дома 81 по улице Балаклавской в столице Крыма. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По словам мужчины, его 38-летняя супруга Наталья вышла с 6-месячным сыном Владимиром на прогулку, но вскоре позвонила в панике. Он рассказал, что когда жена с коляской зашла в лифт, он начал падать, и коляску затянуло. Затем лифт остановился, и мужчина с соседями бросились на помощь, начали ломать двери.

"Жена была живая. С ней было все нормально. Она находилась в кабине лифта. Мы разрезали коляску и начали вытаскивать ребенка. И как только мы вытащили, лифт сам пошел вверх, а жена в этот момент была в проеме", — рассказал он журналистам.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следователи, подъезд оцеплен.

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