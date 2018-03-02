МАХАЧКАЛА, 2 мар — РИА Новости. В Дагестане задержали главу Дербентского района Магомеда Джелилова, его подозревают в превышении полномочий. Об этом сообщил РИА Новости старший помощник руководителя республиканского управления СК Расул Темирбеков.

Дело передали в суд, который изберет для него меру пресечения.

Джелилова подозревают в том, что в 2015 году он незаконно предоставил земельные участки площадью по гектару каждый двум местным жителям. Ущерб муниципальному хозяйству составил около 2,2 миллиона рублей.

В Дагестане, одном из самых бедных регионов России, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. В регионе за коррупцию была задержана верхушка правительства: уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы.