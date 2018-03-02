На Кубани завели дело после ДТП с автобусом, где погибли два человека

КРАСНОДАР, 2 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Темрюкском районе Кубани по факту ДТП с участием автобуса, при котором погибли два человека, ещё пять пострадали, сообщает ГУМВД по региону.

Авария с участием трёх автомобилей произошла пятницу на 16-м километре автодороги поселок Сенной – станция Тамань в районе 6:30 мск. По данным ГУ МВД, водитель автобуса Scania выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской "Газелью" и легковым автомобилем Chery. В результате ДТП на месте погибли водитель Chery и один из пассажиров "Газели".

"По факту ДТП, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"", — говорится в сообщении ведомства.

По уточненным данным, в момент аварии в "Газели" находилось пять человек, включая водителя. Как отмечает главк, автобус и легковой автомобиль были без пассажиров. Сейчас в больнице находятся водитель "Газели" и три его пассажира.

С местным жителем 66-лет, водителем автобуса Scania, проводятся необходимые следственные действия, добавили в полиции.