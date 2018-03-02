ЧЕЛЯБИНСК, 2 мар — РИА Новости. Бывший сенатор Константин Цыбко, получивший 9 лет колонии за получение взяток и подавший апелляцию в Челябинский областной суд, в пятницу после встречи с адвокатом прекратил голодовку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Облсуд напомнил, что в четверг во время заседания Цыбко довел до сведения суда, что объявил голодовку, которую будет продолжать до тех пор, пока не получит личную встречу с адвокатом.

"Константин Цыбко в пятницу написал официальное заявление о том, что с 11.00 (09.00 мск) прекращает голодовку. Сегодня к нему приезжал его адвокат, он был допущен к Цыбко", — сказал собеседник агентства.

Как сообщала пресс-служба облсуда, в четверг в суде адвокаты Цыбко заявили о недопуске их накануне днем к подзащитному в СИЗО, тогда как на прошлом заседании они просили суд отложить рассмотрение на 1 марта в связи с необходимостью ознакомить Цыбко с письменной речью прокурора в прениях, чего сделать не смогли.

Но согласно официальным ответам из регионального ГУФСИН и администрации СИЗО на запросы суда, на территорию СИЗО не пустили одного из адвокатов, поскольку у него не было с собой адвокатского удостоверения, но второму защитнику пройти не препятствовали, однако он заходить не стал.

Суд города Озерска Челябинской области 3 августа 2017 года приговорил Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллиона рублей, подал апелляцию. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты и самого Цыбко на решение горсуда, экс-сенатор участвует в заседаниях по видеосвязи.