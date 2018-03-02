ЧЕЛЯБИНСК, 2 мар — РИА Новости. Бывший сенатор Константин Цыбко, получивший 9 лет колонии за получение взяток и подавший апелляцию в Челябинский областной суд, в пятницу после встречи с адвокатом прекратил голодовку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону.
"Константин Цыбко в пятницу написал официальное заявление о том, что с 11.00 (09.00 мск) прекращает голодовку. Сегодня к нему приезжал его адвокат, он был допущен к Цыбко", — сказал собеседник агентства.
Как сообщала пресс-служба облсуда, в четверг в суде адвокаты Цыбко заявили о недопуске их накануне днем к подзащитному в СИЗО, тогда как на прошлом заседании они просили суд отложить рассмотрение на 1 марта в связи с необходимостью ознакомить Цыбко с письменной речью прокурора в прениях, чего сделать не смогли.
Но согласно официальным ответам из регионального ГУФСИН и администрации СИЗО на запросы суда, на территорию СИЗО не пустили одного из адвокатов, поскольку у него не было с собой адвокатского удостоверения, но второму защитнику пройти не препятствовали, однако он заходить не стал.