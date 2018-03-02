Полиция в Туапсе проверит фирму, где убивали бездомных собак

КРАСНОДАР, 2 мар — РИА Новости. Полицейские Туапсе проверяют фирму и ее работника, убивавшего бездомных собак при помощи препарата вместо того, чтобы их содержать, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от местных жителей об обнаружении тел мертвых собак в поселке Гезель Дере в районе трассы.

При осмотре придорожной территории полицейские обнаружили трупы животных, а также остатки препарата и средство для его введения.

"В ходе проверки было установлено, что с фирмой по отлову бездомных животных был заключен договор на отлов и содержание животных в специализированном месте. Однако в нарушении условий контракта работником организации животные были уничтожены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские проводят проверку, в том числе в отношении сотрудника, участвовавшего в уничтожении собак. Тела животных, а также предметы с места происшествия направлены на исследования.