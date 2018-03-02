В Заполярье спасли всех людей из застрявших в метель автобусов

КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости. Спасатели эвакуировали всех людей из двух автобусов, застрявших из-за метели на заполярной трассе в нескольких километрах от Норильска; пострадавших и обмороженных нет, сообщили в пресс-службе в МЧС по Красноярскому краю.

В четверг МЧС сообщило, что днем в одном километре от рудника "Скалистый" находятся два автобуса, которые выехали в город Талнах. В автобусах находилось 37 человек. Расстояние от рудника до Талнаха (входит в "большой" Норильск) — пять километров, до Норильска – 27 км. На помощь застрявшим выехали спасатели и спецтехника. Вечером началась эвакуация людей.

"Погодные условия создавали большие трудности в поиске автобусов, находившихся на трассе. Через несколько часов колонна добралась до первого автобуса, из которого четыре человека были переведены в автомобиль УРАЛ. Еще через несколько минут спасателями отряда экстренного реагирования города Норильска из второго автобуса были эвакуированы еще 33 человека. Люди в медицинской помощи не нуждаются, состояние здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении.

После того как людей спали, они были доставлены в рудник "Комсомольский". Пассажирам автобусов предоставлено горячее питание и проведен медицинский осмотр.