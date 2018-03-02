В Заполярье спасли всех людей из застрявших в метель автобусов

КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости. Спасатели эвакуировали всех людей из двух автобусов, застрявших из-за метели на заполярной трассе в нескольких километрах от Норильска; пострадавших и обмороженных нет, сообщили в пресс-службе в МЧС по Красноярскому краю.
В четверг МЧС сообщило, что днем в одном километре от рудника "Скалистый" находятся два автобуса, которые выехали в город Талнах. В автобусах находилось 37 человек. Расстояние от рудника до Талнаха (входит в "большой" Норильск) — пять километров, до Норильска – 27 км. На помощь застрявшим выехали спасатели и спецтехника. Вечером началась эвакуация людей.
"Погодные условия создавали большие трудности в поиске автобусов, находившихся на трассе. Через несколько часов колонна добралась до первого автобуса, из которого четыре человека были переведены в автомобиль УРАЛ. Еще через несколько минут спасателями отряда экстренного реагирования города Норильска из второго автобуса были эвакуированы еще 33 человека. Люди в медицинской помощи не нуждаются, состояние здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении.
После того как людей спали, они были доставлены в рудник "Комсомольский". Пассажирам автобусов предоставлено горячее питание и проведен медицинский осмотр.
"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.
Около полутора тысяч рейсов были отменены и около тысячи отложены в аэропортах центральных штатов, а большинство государственных школ в Чикаго и Детройте были закрыты.
Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.