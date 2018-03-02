На месте тушения теплохода в Москве не зафиксировали ПДК вредных веществ

Сотрудники пожарной службы МЧС России во время тушения пожара на прогулочном теплоходе на Нагатинской набережной в Москве.

Сотрудники пожарной службы МЧС России во время тушения пожара на прогулочном теплоходе на Нагатинской набережной в Москве.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Столичный главк МЧС сообщил, что предельно допустимая концентрация вредных примесей в воздухе на месте тушения пожара на теплоходе "Нерей" на юге Москвы не зафиксирована.

"На месте пожара работала лаборатория ГУ МЧС Москвы, ПДК вредных примесей в воздухе не зафиксировано", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в ведомстве сообщили о ликвидации пожара на площади около 1 тысячи квадратных метров на судне, пришвартованном в акватории Москва-реки. Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости, что пожар произошел на прогулочном теплоходе "Нерей" в Нагатинском затоне. Трехпалубный прогулочный теплоход "Нерей" был построен в 1963 году. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с пожаром.