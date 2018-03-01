Спасатели начали эвакуацию вахтовиков, застрявших в автобусах в Заполярье

КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Спасатели добрались до места на трассе под Норильском, где из-за метели застряли два автобуса с рабочими, сообщили РИА Новости в управлении МЧС РФ по Красноярскому краю.

Ранее МЧС сообщило, что днем в четверг в одном километре от рудника "Скалистый" находятся два автобуса, которые выехали в город Талнах. В автобусах находятся 37 человек. Расстояние от рудника до Талнаха (входит в "большой" Норильск) пять километров, до Норильска 27. На помощь застрявшим было привлечено 34 человека и девять единиц техники.

"Спасатели добрались до места. Обмороженных и пострадавших нет. Началась эвакуация", — сказал собеседник агентства.