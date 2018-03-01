Спасатели начали эвакуацию вахтовиков, застрявших в автобусах в Заполярье

КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Спасатели добрались до места на трассе под Норильском, где из-за метели застряли два автобуса с рабочими, сообщили РИА Новости в управлении МЧС РФ по Красноярскому краю.
Ранее МЧС сообщило, что днем в четверг в одном километре от рудника "Скалистый" находятся два автобуса, которые выехали в город Талнах. В автобусах находятся 37 человек. Расстояние от рудника до Талнаха (входит в "большой" Норильск) пять километров, до Норильска 27. На помощь застрявшим было привлечено 34 человека и девять единиц техники.
"Спасатели добрались до места. Обмороженных и пострадавших нет. Началась эвакуация", — сказал собеседник агентства.
"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.
Около полутора тысяч рейсов были отменены и около тысячи отложены в аэропортах центральных штатов, а большинство государственных школ в Чикаго и Детройте были закрыты.
Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.