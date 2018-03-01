Под Орлом три человека погибли при столкновении двух фур и микроавтобуса

БРЯНСК, 1 мар – РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован в результате столкновения двух большегрузов и микроавтобуса в Орловской области, сообщает УМВД по региону.
Водитель грузовика остановился, чтобы оказать помощь водителю микроавтобуса. Вместе с еще двумя остановившимися мужчинами они попытались вытащить из смятого микроавтобуса водителя, но в этот момент в них врезался еще один большегруз DAF, ехавший из города Ливны в Орел.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Луидор", водитель Scania, а также гражданин 1959 года рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП до приезда медиков, гражданин 1981 года рождения с полученными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали сотрудники ОГИБДД МО "Покровское", УГИБДД регионального УМВД, МСЧ. Обстоятельства произошедшего уточняются.