Под Орлом три человека погибли при столкновении двух фур и микроавтобуса

БРЯНСК, 1 мар – РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован в результате столкновения двух большегрузов и микроавтобуса в Орловской области, сообщает УМВД по региону.

ДТП произошло в четверг на 80-м километре автодороги "Орел — Тамбов". Водитель тягача Scania двигался со стороны города Орёл в сторону города Ливны и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом "Луидор".

Водитель грузовика остановился, чтобы оказать помощь водителю микроавтобуса. Вместе с еще двумя остановившимися мужчинами они попытались вытащить из смятого микроавтобуса водителя, но в этот момент в них врезался еще один большегруз DAF, ехавший из города Ливны в Орел.

© Фото : пресс-служба УМВД России по Орловской области Последствия ДТП в районе 80 км автодороги "Орёл-Тамбов". 1 марта 2018 © Фото : пресс-служба УМВД России по Орловской области Последствия ДТП в районе 80 км автодороги "Орёл-Тамбов". 1 марта 2018

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Луидор", водитель Scania, а также гражданин 1959 года рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП до приезда медиков, гражданин 1981 года рождения с полученными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники ОГИБДД МО "Покровское", УГИБДД регионального УМВД, МСЧ. Обстоятельства произошедшего уточняются.