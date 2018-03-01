На острове в Баренцевом море поймали браконьеров, добывавших краба

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Группа браконьеров, добывавших камчатского краба, задержана на острове Кильдин Баренцева моря в Мурманской области, живой краб выпущен на свободу, сообщает ФСБ РФ.

"…На острове Кильдин Баренцева моря задержана группа браконьеров, осуществлявших вылов камчатского краба. Живой краб выпущен в естественную среду обитания, орудия лова изъяты", — говорится в сообщении.

По данным пограничников ФСБ, в Приморском крае на Дальнем Востоке обнаружен подпольный цех, где перерабатывали морские деликатесы — краба волосатого, краба камчатского, краба стригуна опилио и морского гребешка. Задержаны организаторы добычи и переработки деликатесов, изъято 1,4 тонны морепродуктов на более чем 1,2 миллиона рублей.

Как отмечается в сообщении, также пресечена попытка незаконно ввезти в Россию 23 тонны осетровых под видом сырья для промышленной переработки, по данным экспертов, стоимость груза составляет 22,5 миллиона рублей.