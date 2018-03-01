Самолет Як-42 сел в Домодедово с двумя работающими двигателями из трех

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" отчиталась о неполадках на борту своего самолета Як-42, летевшего в среду из Ижевска в Москву.

"Вчера, 28 февраля, при выполнении рейса СОЖ-728 по маршруту Ижевск-Москва на самолете Як-42 АО "Саратовские авиалинии" перед снижением для захода на посадку в аэропорт "Домодедово" сработала сигнализация неустойчивой работы двигателя. Согласно руководству по летной эксплуатации воздушного судна, командиром ВС было принято решение выключить один из трех двигателей и продолжить полет по плану на двух двигателях", — сообщается на сайте компании.

Посадка в московском "Домодедово" была произведена благополучно в 21.24 минуты по московскому времени. На борту находились 51 пассажир, и 7 человек экипажа. Претензий от пассажиров не поступало.

Ранее, 11 февраля, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.