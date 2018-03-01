При взрыве газа в Раменском пострадали пять человек

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пять человек госпитализированы после взрыва газа в Раменском районе Подмосковья, один из пострадавших в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"По состоянию на 9:30 в результате взрыва бытового газа в жилом доме по ул. Кирова в подмосковном Раменском погибло два человека, госпитализировано – пятеро. Один из них находится в реанимации. Учреждения здравоохранения оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь", — сообщил министр Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.