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Происшествия

Калашниковы на развес: кто снабжает оружием киллеров и грабителей

08:0001.03.2018
06732
© A Single Shot Productions/Media House Capital/Unanimous Pictures/Unified Pictures (2013)Кадр из фильма Единственный выстрелКадр из фильма Единственный выстрел
© A Single Shot Productions/Media House Capital/Unanimous Pictures/Unified Pictures (2013)

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Австрийские пистолеты "Глок", снайперские винтовки Драгунова, оборонительные гранаты Ф-1 и даже ручные пулеметы Калашникова — иным подпольным бандитским арсеналам может позавидовать регулярная армия какого-нибудь небольшого государства.

Наручники
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Бандиты из Подмосковья получили пожизненные сроки за убийства
За последние пять лет в России, только по официальной статистике МВД, с применением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки было совершено около 25 тысяч преступлений. Традиционно считается, что по уровню прибыльности нелегальная торговля оружием уступает лишь наркобизнесу. О том, какими путями боевые "стволы" могут попадать на черный рынок, — в материале РИА Новости.

Эхо войны

Развитию черного рынка оружия способствуют внутренние и внешние военные конфликты. В хаосе войны все возможно. К примеру, как рассказал РИА Новости ветеран первой чеченской кампании Даниил, в прилежащих к местам боевых действий районах автомат Калашникова продавался всего за 100 долларов США. После доставки в другой регион ценник увеличивался в разы.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкВвод российских войск в Чечню в 1994 г.
© РИА Новости
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Ввод российских войск в Чечню в 1994 г.

"В 1996 году при выводе войск далеко не все военнослужащие проходили жесткий досмотр. Запросто можно было прихватить с собой пистолет или пару гранат в качестве трофеев", — отмечает бывший военный. По данным силовиков, так называемое "чеченское" оружие — до сих пор ходовой товар на черном рынке, а его стоимость со временем только растет.

Между тем в 2014-м у границы России возникла новая горячая точка — Донбасс. "Из зоны боевых действий хлынул мощный оружейный поток. Со временем он уменьшился, хотя спецслужбы по-прежнему борются с незаконными поставками и периодически изымают на границе крупные партии "стволов", — отметил в беседе с РИА Новости бывший оперативный сотрудник правоохранительных органов Александр.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости
В ЛНР заявили о хищениях на складах боеприпасов украинских силовиков
Так, в сентябре 2017-го оперативники ФСБ и МВД пресекли деятельность группы лиц, причастных к покупке, изготовлению, модернизации и продаже оружия, а также его контрабанде с Украины. Силовики изъяли почти две сотни единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы, винтовки и револьверы, а также гранаты, более семи тысяч боеприпасов и свыше 18 килограммов взрывчатки.

"По большому счету, с Украины всегда шло оружие, были налаженные каналы. Сколько раз и мы, и ФСБ их прикрывали. Многие спецслужбы работали по этим каналам, но прикрываем один, открывается другой, — объясняет бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов. — Это выгодный преступный бизнес, его трудно искоренить. Проходит время, и там снова налаживают связи. Надо разоблачать и брать организаторов. Исполнителей задержали, их осудят, они получат сроки, но появятся новые. В условиях безработицы и безденежья на Украине люди готовы на все".

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкАвтомат Калашникова
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Автомат Калашникова

Воровство и контрабанда

Впрочем, автоматы и пистолеты поступают не только из зоны боевых действий. С 1995-го по 2002 год в Вооруженных силах России, по данным военной прокуратуры, было похищено или утрачено 8000 единиц "огнестрела" — арсенал, достаточный для вооружения армии, скажем, Таджикистана или Гондураса. "Сейчас в воинских частях уже нет такого тотального воровства, как в 1990-х, однако украденное и потерянное в те годы оружие в любой момент может выстрелить в любой точке страны", — подчеркнул экс-силовик. 

Наручники. Архивное фото
© Fotolia / chatsimo
В Хабаровске задержали подозреваемых в краже радиодеталей из воинской части
Номерные "стволы" пропадают и из арсеналов МВД. Так, в октябре 2017-го в Ростове-на-Дону к четырем годам колонии общего режима приговорили бывшего силовика, который за семь месяцев вынес со склада своего отдела 417 табельных пистолетов и более 17 тысяч патронов к ним. По некоторым данным, общая стоимость похищенного на черном рынке достигает 12 миллионов рублей.

Кроме того, по словам экспертов, значительная часть оружия нелегально поступает в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья. "Поток контрабанды из-за границы, конечно, несравним с количеством оружия на внутреннем рынке, — рассказывает Александр. — В основном поставки идут из стран Азии, но не только. Например, у многих бандитов раньше были очень популярны австрийские пистолеты фирмы "Глок", а их можно привезти только из Европы".

© РИА Новости / Павел КомаровАвстрийский пистолет "Глок-17", используемый в стрелковом клубе "Сибирь"
© РИА Новости / Павел Комаров
Австрийский пистолет "Глок-17", используемый в стрелковом клубе "Сибирь"

 

Очумелые ручки

Еще один неисчерпаемый источник оружия для криминальных структур — заводские умельцы. На прошлой неделе полицейские изъяли у москвича более 900 боеприпасов и самодельное оружие, схожее по конструкции с автоматом и пулеметом Калашникова, а также пистолетом Макарова. В доме обнаружили станки для производства и ремонта оружия. "В России налажено изготовление подпольного оружия в крупных масштабах, с большими партиями продаж, — рассказывает РИА Новости адвокат Георгий Тер-Акопов. — Народ у нас талантливый, дай ему отвертку и напильник в руки, он что угодно сделает, вплоть до космического корабля. А если учесть, что многие испытывают финансовые трудности, вообще не стоит удивляться объемам кустарного производства оружия".

Те, кто ищут клад для себя, останки обычно не трогают, о захоронениях сообщают поисковикам.
© Фото : из личного архива копателя
"Зима принадлежит грабителям". За чем охотятся черные копатели
К примеру, знаменитая "банда Фантомасов" — братьев Толстопятовых, действовавшая на территории СССР в 1970-х, сберкассы грабила с пистолетами и автоматами исключительно собственного производства. После задержания бандитов некоторые особенно интересные образцы пополнили коллекции музеев МВД.

Нестандартное оружие на нелегальный рынок поставляют и так называемые черные копатели. Раритетные винтовки и пистолеты, найденные на местах сражений, далеко не всегда попадают в музеи. В феврале в Брянске сотрудники ФСБ задержали группу "археологов", откопавших в местах боев времен Великой Отечественной войны 21 "ствол", гранаты, мины и взрывчатку. "Криминальные элементы стараются не использовать такое оружие — цена осечки слишком велика, — объясняет Александр. — Но зато его отдельные образцы могут представлять определенный интерес для коллекционеров".

Самодельный малокалиберный пистолет-пулемет Толстопятовых
Самодельный малокалиберный пистолет-пулемет Толстопятовых

"Мы не готовы к легализации"

По официальной статистике МВД России, в подавляющем большинстве преступлений с применением огнестрельного оружия, как правило, фигурируют именно неучтенные "стволы". Законно приобретенное гражданское оружие (охотничьи ружья и карабины, спортивные пистолеты и оружие ограниченного поражения) встречается в полицейских сводках лишь в десяти процентах случаев. О легализации в России короткоствольного оружия уже не первый год спорят эксперты и юристы. Одни предлагают законодательно разрешить гражданам покупать "короткоствол" для защиты себя и своего дома, другие видят в этом прямую угрозу общественной безопасности.

Пистолет. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вооруженных россиян хотят обязать носить спецжилеты
"Сейчас человек, купивший боевой пистолет, с точки зрения закона — уголовник, а его мотивация никого не волнует. Легализация оборота короткоствольного оружия выведет таких людей из-под криминала и заодно опустит цены на черном рынке. У нас ведь легализовано спортивное, охотничье и травматическое оружие, и с ним практически не совершается преступлений, — говорит эксперт по оружию, главный редактор журнала "Калибр" Александр Кудряшов. — Черный рынок легализация полностью, конечно, не закроет, но сделает оружие доступным для обычных людей, повысив их личную безопасность. Также это нужно охотникам, спортсменам и коллекционерам. Кроме того, легализация поднимет белый рынок оружия, даст государству налоги и сборы. Разовьет сопутствующие направления — производство боеприпасов, снаряжения и запчастей".

© РИА Новости / ФСБ РФПерейти в фотобанкОружие и боеприпасы, найденные в ходе обысков у членов преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия на территории РФ
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Оружие и боеприпасы, найденные в ходе обысков у членов преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия на территории РФ

Противники легализации пистолетов считают, что большинство россиян пока просто не готовы к этому, поскольку в России не сформирована культура обращения с оружием. "Если пистолет сможет приобрести любой, то самая банальная пьяная ссора закончится стрельбой и убийствами, — уверен бывший полицейский Александр. — А криминальные элементы все равно продолжат использовать неучтенное оружие".

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