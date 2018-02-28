Дело против владельцев дома престарелых в Перми передано в ГСУ СК

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело против владельцев дома престарелых в Перми, которые содержали пожилых людей в ненадлежащих условиях, передано для расследования в Главное следственное управление СК, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации уголовное дело о нарушениях прав граждан в Пермском крае передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России", — сказала она.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование дела против владельцев пермского приюта, которые содержали пожилых людей в ненадлежащих условиях.

Многочисленные нарушения, создающие угрозу для жизни и здоровья людей, были выявлены в начале года при посещении учреждения сотрудниками регионального министерства социального развития, полиции, Роспотребнадзора и прокуратуры. Межведомственная проверка была организована после жалобы родственника одного из постояльцев дома престарелых. По данному факту было возбуждено дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья".

"Бастрыкин поручил провести полное и всестороннее расследование, установить причины произошедшего и условия, которые способствовали совершению преступлений, а также конкретных должностных лиц из числа руководства учреждения и контролирующих органов, допустивших нарушение прав социально незащищенных граждан", — сказала Петренко.

Также она добавила, что ход расследования уголовного дела поставлен на личный контроль председателя СК РФ.