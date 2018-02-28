В Подмосковье эвакуировали 60 человек из-за задымления в больнице

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Свыше 60 человек эвакуировали из психиатрической больницы в подмосковном Ногинске из-за задымления в четырехэтажном корпусе, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"После задымления на третьем этаже четырехэтажного корпуса психиатрической больницы №25 на улице 8 Марта эвакуированы более 60 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированные размещены в соседнем корпусе. Обстоятельства ЧП выясняются.