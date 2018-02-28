Правоохранители устанавливают причины взрыва в жилом доме в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранительные органы устанавливают причины взрыва в многоквартирном доме в Таганроге Ростовской области, в результате которого погиб мужчина, сообщил РИА Новости сотрудник администрации города.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в среду днем в многоквартирном доме произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Жильцы дома были эвакуированы.

По информации собеседника, взрыв произошел в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома около 12.00 мск среды. На месте было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения.

"На месте работают правоохранительные органы, устанавливают характер взрыва. По предварительным данным, это не газ", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что после осмотра дома взрывотехниками, жильцы вернулись в свои квартиры.

"Повреждений сильных нет. Задета только дверь, стекла целые", — сказал он.