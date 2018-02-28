Спасатели сняли со льдины в Финском заливе еще 16 рыбаков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Спасатели сняли с льдины в Финском заливе еще 16 рыбаков-любителей и доставили их на берег, сообщает ГУМЧС по Ленинградской области.

Как сообщало ведомство, ранее поступило сообщение о том, что в районе деревни Большая Ижора группа людей нуждается в помощи спасателей.

"В 16.10 16 человек были переправлены через трещину и доставлены на берег", — говорится в сообщении.

Ранее в среду с льдины в акватории Финского залива в районе населенного пункта Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области были спасены 16 рыбаков.