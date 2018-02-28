На Ямале женщина пойдет под суд за интимную близость с несовершеннолетними

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 фев — РИА Новости. Жительница Ноябрьска (ЯНАО) предстанет перед судом за интимную близость с двумя несовершеннолетними подростками, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

"Следствием установлено, что в городе Ноябрьске в ноябре 2017 года 32-летняя местная жительница, продавец магазина "Зоотовары" с целью удовлетворения своей половой потребности, понимая, что совершает преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних юношей, не достигших 16-летнего возраста, неоднократно вступала в половую связь с двумя подростками", — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело в отношении женщины с обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. В следственном управлении подчеркнули, что "собрано достаточно доказательств", подтверждающих ее вину.