СК проверяет информацию о нападении собак на женщину с ребенком в Мурманске

МУРМАНСК, 28 фев – РИА Новости. Следователи в Мурманской области проводят проверку опубликованной в соцсети информации о нападении стаи бездомных собак на женщину с ребенком, сообщили в региональном СУСК РФ.

"Поводом для организации процессуальной проверки послужила выявленная в ходе мониторинга СМИ публикация в социальной сети "ВКонтакте" о получении травм женщиной в результате нападения стаи собак во время прогулки с ребенком в районе дома № 1 А по улице Куйбышева в городе Мурманске", — говорится в сообщении.

Информацию в социальной сети в группе "Мурманск" опубликовал мурманчанин Роман Афонин. "На жену с ребёнком в 100 метрах от жилого дома на Куйбышева 1А напала стая собак, изловчились и даже запрыгнули сзади, но ребенка она закрыла и спасла", — сообщил мужчина. Он также выложил фотографии, на которых на теле жены видны следы укусов.

Следователи устанавливают личность пострадавшей, степень тяжести полученных ею травм, а также причины и обстоятельства произошедшего.