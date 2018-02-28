В России за год удалили террористический контент с 60 тысяч сайтов

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские спецслужбы за прошлый год добились удаления контента террористов и экстремистов с более чем 60 тысяч сайтов, сообщил журналистам в среду первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин.

"Заблокирован и удален противоправный конвент с более чем 60 тысяч сайтов. Около 10 тысяч страниц внесено в число запрещенных", — сказал Кулягин, отметив, что с помощью таких ресурсов эмиссары международных террористов ведут вербовку.