Следователи допрашивают замглавы ГУМВД по Красноярскому краю

КРАСНОЯРСК, 28 фев — РИА Новости. Следователи проводят допрос заместителя начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Кузнецова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в связи со строительством изолятора временного содержания (ИВС) УВД Норильска, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.

"Обыски сегодня проходили не только в кабинете Кузнецова, но и у других сотрудников. В настоящее время его (Кузнецова — ред) допрашивают. Будут допрошены и другие сотрудники", — сказал собеседник агентства, не уточняя, о ком идет речь.

Ранее СК региона сообщил об обысках, проходящих в управлении МВД по Красноярскому краю. Поводом стало уголовное дело о превышении полномочий, возбужденное по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" в отношении замруководителя главка Александр Кузнецова и бывшего замначальника тыла Андрея Петручени.

По предварительной версии следствия, в конце 2012 года Кузнецов и Петручени подписали акты приемки выполненных работ, в которых содержались сведения о фактически невыполненных работах по строительству ИВС УВД Норильска. По данным СК, всего на основании этих актов с расчетного счета ГУМВД было перечислено более 200 миллионов рублей. Получив указанные денежные средства, подрядная организация оплаченные строительные работы не выполнила на сумму примерно 190 миллионов рублей. ИВС УВД Норильска до настоящего времени не построен.

По информации пресс-службы ГУМВД России по Красноярскому краю, глава строительной фирмы, которая так и не построила ИВС, осужден на 1,5 года.

В МВД региона отметили, что факт превышения должностных полномочий был выявлен сотрудниками управления собственной безопасности краевого главка.