Директору Ростовского цирка предложили уволиться из-за финансовых нарушений

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Директору Ростовского государственного цирка Дмитрию Резниченко предложили покинуть должность из-за серьезных финансовых нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.

Ранее издание RostovGazeta со ссылкой на Резниченко сообщило, что цирк находится в плачевном состоянии и нуждается в срочном ремонте, из-за чего он может закрыться в мае. По его директора, в нынешнем состоянии здание не может эксплуатироваться, поскольку угрожает безопасности зрителей и артистов.

"По результатам финансовой проверки Ростовского цирка были выявлены серьезные нарушения, вследствие чего в филиале компании была введена должность финансового директора, на которую была назначена занимавшая должность директора Курского государственного цирка Наталья Шульга… На сегодняшний день актом ревизионной комиссии выявленные финансовые нарушения подтверждены. В связи с этим Дмитрию Резниченко было предложено покинуть занимаемую должность", — говорится в сообщении пресс-службы.

В Росгосцирке уточнили, что документация цирка изъята правоохранителями. При этом в предприятии опровергли информацию о том, что цирк находится в аварийном состоянии, но уточнили, что здание "требует ремонта". По сообщению пресс-службы, Ростовский государственный цирк является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому Росгосцирк не имеет законных оснований проводить капитальный ремонт на собственные средства.

"Вместе с тем Росгосцирк внес предложение в федеральную целевую программу о проведении реставрационных работ на этом объекте и планирует в них участвовать", — добавили в пресс-службе.