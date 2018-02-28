Заявивший о коррупции в ГИБДД житель Сургута находится под следствием

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 фев — РИА Новости. Сотрудник ГИБДД из Сургута Сергей Иванов, который выступил с видеообращением в адрес главы СК России Александра Бастрыкина, заявив о коррупции в автоинспекции, сам находится под следствием. Об этом журналистам сообщили в среду в региональном следственном управлении СК РФ.

Во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обращение сотрудника ГИБДД города Сургута Сергея Иванова, опубликованное на видеопортале Youtube, в котором говорится о фактах коррупции в ведомстве. В обращении отмечается, что региональное следственное управление не реагирует на его заявления.

В свою очередь, в ведомстве отметили, что по данным фактам организована проверка, проведение которой поручено сотрудникам отдела по расследованию особо важных дел. При этом в следственном управлении подчеркнули, что Иванов сам находится под следствием по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия.

"По версии следствия, проходивший службу в ГИБДД УМВД России по городу Сургуту Иванов С.В., находясь при исполнении служебных обязанностей, в мае 2016 года на территории СОТ "Дорожник", нанес несколько ударов ногой по телу находящемуся на земле гражданину, не оказывающему сотруднику полиции никакого сопротивления. С 2017 года уголовное дело в отношении указанного лица с утвержденным по нему обвинительным заключением находится на рассмотрении в суде города Сургута", — говорится в заявлении регионального СУСК.

Ранее в ведомстве сообщали о задержании в Сургуте 11 человек, в том числе пятерых сотрудников ГИБДД, по делу о коррупции, некоторым из них уже предъявлены обвинения во взяточничестве. По версии следователей, они получали от индивидуальных предпринимателей взятки через посредников в обмен на беспрепятственный проезд грузового транспорта, осуществляемый с нарушением установленных правил. Общая сумма полученных взяток превысила 1 миллион рублей. О связи обращения Иванова с этим делом не сообщается.