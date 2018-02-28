Собянин пообещал помочь семьям погибших при пожаре в Москве сотрудников МЧС

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям сотрудников МЧС, погибших при пожаре на севере столицы, и пообещал оказать необходимую помощь.

"Вчера, спасая людей на пожаре, героически погибли двое сотрудников МЧС Михаил Фомин и Александр Драевский. Соболезную их семьям и близким. Окажем всю необходимую помощь и поддержку. Город будет помнить имена своих героев", — написал Собянин в Twitter.

В ночь на 28 февраля при тушении пожара в квартире одного из жилых домов по бульвару Матроса Железняка на севере Москвы погибли два сотрудника пожарной службы МЧС.