Челябинский облсуд отложил рассмотрение апелляции бывшего сенатора Цыбко

ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев – РИА Новости. Челябинский облсуд во вторник отложил до 1 марта рассмотрение апелляционной жалобы бывшего сенатора Константина Цыбко, осужденного за получение взяток, сообщила РИА Новости официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

Суд города Озерска Челябинской области 3 августа 2017 года приговорил Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллионов рублей, подал апелляцию. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты и самого Цыбко на решение горсуда, экс-сенатор участвует в заседаниях по видеосвязи.

"Сегодня в прениях выступила мама Константина Цыбко. Заседание было отложено по просьбе адвокатов на 1 марта на 10.00 (08.00 мск)", — рассказала собеседница агентства.

По версии следствия, будучи представителем заксобрания Челябинской области в Совете Федерации, Цыбко использовал авторитет и значимость своей должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллионов рублей, считает следствие.

По версии следствия, в феврале-апреле 2011 года Цыбко, кроме того, лично и через посредников получил взятку в 10 миллионов рублей от одного из предпринимателей за покровительство. Следствие добавляет, что в его интересах сенатор неоднократно обращался к должностным лицам правительства Челябинской области и администрации Озерска с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказывать населению транспортные и информационные услуги через фирмы, подконтрольные бизнесмену. В ходе производства по делу был наложен арест на имущество Цыбко и его близких. Как уточнила пресс-служба облсуда, приговором Озерского горсуда от 3 августа 2016 года арест с имущества был снят.