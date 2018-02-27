Полиция проверит сообщения СМИ о "цыганской свадьбе" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Полиция организовала проверку по сообщениям СМИ о том, что в Новосибирске состоялась "цыганская свадьба", где в роли жениха и невесты выступали несовершеннолетние.

Горожане стали свидетелями этого события в торговом центре. Как говорится в одной из популярных групп в соцсетях со ссылкой на очевидца, жениху 11 лет, а невесте — 14.

"По сообщениям средств массовой информации организована проверка", — сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.

В России по закону заключение брака разрешено с 18 лет. При наличии уважительных причин стать мужем и женой можно с 16 лет. Самый ранний возраст бракосочетания установлен законом Чеченской Республики — 14 лет.

Цыганские традиции позволяют сочетать браком детей от 10 лет. Часто девушку стараются выдать замуж в возрасте 13-15 лет.