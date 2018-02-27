СК показал видео драки в больнице Ельца, где пострадали медики

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео драки в больнице города Елец, где пострадали медики.

На трехминутном видео показано, как молодые люди наносят удары медицинским работникам по лицу и голове, а также разбрасывают вещи. После того как потасовку удалось прекратить, компания из пяти человек, среди которых девушка, выходит на улицу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 января в Елецкой городской больнице №2 при оказании пациенту с отравлением первичной реанимационной помощи его друзья напали на медиков. В результате врач-анестезиолог с черепно-мозговой травмой был госпитализирован. Кроме того, повреждения причинены заведующему реанимационным отделением и медсестре, оказывавшим медпомощь пациенту.

По данному факту против двух молодых людей было возбуждено дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений".