В Подмосковье проверяют сообщения о крысе в супермаркете

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области выясняют обстоятельства появления крысы, предположительно, в супермаркете в Лобне, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Сегодня на видеохостинге YouTube и в интернет-изданиях появилась видеозапись о крысе, которая свободно перемещается по полкам с продуктами питания якобы на территории супермаркета в городе Лобня", — заявили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор призвал людей, у которых возникают вопросы по соблюдению санитарных требований в магазинах, обращаться в ведомство.