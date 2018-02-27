В Подмосковье проверяют сообщения о крысе в супермаркете

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области выясняют обстоятельства появления крысы, предположительно, в супермаркете в Лобне, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Сегодня на видеохостинге YouTube и в интернет-изданиях появилась видеозапись о крысе, которая свободно перемещается по полкам с продуктами питания якобы на территории супермаркета в городе Лобня", — заявили в Роспотребнадзоре.

"В настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области выясняют обстоятельства для проведения внеплановой проверки и принятия административных мер за нарушение установленных требований", — добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор призвал людей, у которых возникают вопросы по соблюдению санитарных требований в магазинах, обращаться в ведомство.