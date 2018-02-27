БРЯНСК, 27 фев – РИА Новости. Суд в Тульской области рассмотрит дело в отношении жительницы Тульской области, которая тайком похоронила умершего мужа в яме от погреба во дворе своего дома и сумела дважды получить его пенсию, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, 53-летняя жительница Арсеньевского района Тульской области обвиняется в "совершение мошенничества при получении выплат, т.е. хищения … путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат"

"(Женщина) в целях реализации своего умысла, направленного на хищение денежных средств, а именно пенсий и социальных выплат, полагающихся своему супругу, самовольно захоронила его в яме от бывшего погреба во дворе своего дома", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина скончался 6 сентября 2017 года, за четыре дня до получения пенсии. Смерть мужа она сумела скрыть и получила его пенсию в сентябре и октябре. Пенсионному фонду, по данным прокуратуры, был нанесен ущерб на сумму 26 тысяч рублей.