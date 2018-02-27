В Подмосковье провели обыски у польского журналиста Мацейчука

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В квартире польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье провели обыск в рамках уголовного дела об экстремизме из-за ролика в соцсетях. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту публикации в одной из социальных сетей видеоролика экстремистского содержания", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, в каком статусе по делу проходит сам журналист. Между тем в СМИ появилось видео, на котором, как утверждается, правоохранители задерживают Мацейчука.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.