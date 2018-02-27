В Сибири ребенок ушел из дома без одежды и замерз насмерть

КРАСНОЯРСК, 27 фев — РИА Новости. Следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького мальчика в Ужурском районе Красноярского края, который, по предварительным данным, ночью голышом вышел из дома на улицу и замерз во дворе чужого дома на крыльце, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК РФ по региону Ольга Шаманская.

По ее словам, инцидент произошел в понедельник на веранде одного из частных домов в деревне Яга, где и нашли тело трехлетнего мальчика.

"По предварительным данным, 26 февраля около пяти часов утра 26-летняя женщина обнаружила отсутствие дома трехлетнего сына. Вместе с сожителем и соседом они стали искать ребенка на улице. Следы вели к одному из соседских домов. Мальчика обнаружили без признаков жизни на веранде соседского дома. По-видимому, ребенок проснулся ночью и вышел на улицу, где некоторое время ходил по снегу без одежды и обуви, пока не зашел в ограду с открытой калиткой", — сказала Шаманская.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, назначена доследственная проверка.