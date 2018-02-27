Покойника, которого выкопали из могилы в Калуге, похоронили незаконно

ВОРОНЕЖ, 27 фев — РИА Новости. Прокуратура выяснила, что умерший житель Калуги, гроб с телом которого неизвестные выкопали из могилы, был захоронен самовольно, сообщает надзорное ведомство области.

Инцидент произошел на кладбище в деревне Некрасово. Накануне в полицию обратились родственники умершего мужчины. Они рассказали, что обнаружили разрытую могилу и гроб с телом покойного, которого похоронили 22 февраля. Видео с места происшествия попало в социальные сети и вызвало широкий резонанс.

В прокуратуре выяснили, что умершего жителя Калуги похоронили на кладбище самовольно. На следующий день гроб с его телом действительно выкопали и оставили на месте захоронения. При этом неизвестные похитили венки и крест.

Полицейские проводят проверку, которую прокуратура взяла на контроль.

Позже стало известно, что калужское управление МВД возбудило уголовно дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Сейчас полиция устанавливает причастных к этому преступлению.