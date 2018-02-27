Покойника, которого выкопали из могилы в Калуге, похоронили незаконно

ВОРОНЕЖ, 27 фев — РИА Новости. Прокуратура выяснила, что умерший житель Калуги, гроб с телом которого неизвестные выкопали из могилы, был захоронен самовольно, сообщает надзорное ведомство области.
В прокуратуре выяснили, что умершего жителя Калуги похоронили на кладбище самовольно. На следующий день гроб с его телом действительно выкопали и оставили на месте захоронения. При этом неизвестные похитили венки и крест.
Полицейские проводят проверку, которую прокуратура взяла на контроль.
Позже стало известно, что калужское управление МВД возбудило уголовно дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", предусматривающей до пяти лет лишения свободы.
Сейчас полиция устанавливает причастных к этому преступлению.