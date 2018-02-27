В Москве пропали 14 млн рублей при сдаче денег на ответственное хранение

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Почти 14 миллионов рублей недосчитались инкассаторы в Москве при сдаче денег в офис компании, до этого сумка с деньгами сдавалась на ответственное хранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

В полиции не пояснили, о деньгах какой компании идёт речь. Известно, что 22 февраля инкассаторы в дополнительном офисе компании на проспекте Мира получили сумку с 18 миллионами рублей с документами для доставки этих денег в центральный офис.

"После получения инкассаторской сумки с деньгами ее поместили на ответственное хранение в хранилище по адресу: улица Автозаводская, дом 24", — сказал собеседник агентства.

Далее 26 февраля сумку привезли в центральный офис. Там опечатанная и опломбированная сумка была открыта, и инкассаторы обнаружили недостаток.

"После вскрытия сумки и пересчета денежных средств сотрудниками была выявлена недостача в сумме 14 миллионов рублей (в сумке находились 4 миллиона 500 тысяч рублей и денежные "куклы" в виде нарезанной бумаги под размер денежных купюр)", — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.