В России изъяли почти 350 килограммов наркотиков у крупной группировки

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Почти 350 килограммов "синтетики" изъяли правоохранители у крупной группировки наркодилеров, задержаны 27 человек, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным ГУНК МВД РФ, организаторами был налажен цикл оборота наркотиков от производства до сбыта. Вербовка участников в качестве закладчиков и курьеров осуществлялась через социальные сети при помощи объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу.
Для сбыта наркотиков были сформированы ячейки в регионах РФ, налажена логистическая цепочка, включающая в себя доставку особо крупных партий в оборудованных тайниками машинах. При этом расчеты с клиентами осуществлялись с использованием криптовалют.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на территории Московской, Новосибирской, Челябинской областей и Хабаровского края полицейскими выявлены и ликвидированы четыре нарколаборатории, производительность которых составляла от 20 до 100 килограммов синтетических наркотиков в неделю. Задержаны активные участники организованного сообщества в Московской, Ивановской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской областях и Хабаровском крае", — рассказала официальный представитель МВД РФ.