В России изъяли почти 350 килограммов наркотиков у крупной группировки

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Почти 350 килограммов "синтетики" изъяли правоохранители у крупной группировки наркодилеров, задержаны 27 человек, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Из незаконного оборота изъято более 345 килограммов синтетических наркотических средств, около 500 килограммов различных химических реактивов, используемых при изготовлении наркотиков, 87 единиц лабораторного оборудования. Из 27 задержанных фигурантов в отношении 23 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 4 обвиняемым – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сказала Волк.

По данным ГУНК МВД РФ, организаторами был налажен цикл оборота наркотиков от производства до сбыта. Вербовка участников в качестве закладчиков и курьеров осуществлялась через социальные сети при помощи объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу.

Для сбыта наркотиков были сформированы ячейки в регионах РФ, налажена логистическая цепочка, включающая в себя доставку особо крупных партий в оборудованных тайниками машинах. При этом расчеты с клиентами осуществлялись с использованием криптовалют.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на территории Московской, Новосибирской, Челябинской областей и Хабаровского края полицейскими выявлены и ликвидированы четыре нарколаборатории, производительность которых составляла от 20 до 100 килограммов синтетических наркотиков в неделю. Задержаны активные участники организованного сообщества в Московской, Ивановской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской областях и Хабаровском крае", — рассказала официальный представитель МВД РФ.