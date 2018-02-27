МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Следствие обвинило подполковника украинской армии Николая Маломена в организации убийства российского журналиста Анатолия Кляна, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Подполковнику предъявили обвинение в "организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти".
По версии следствия, в ночь с 29 на 30 июня к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военных. Они хотели договориться и забрать сыновей, не желавших воевать. С женщинами ехали журналисты российских и украинских телеканалов, среди которых был и Клян.
Клян посвятил профессии более 40 лет. До командировки на юго-восток Украины он снимал репортажи в Афганистане, Чечне, Югославии, Ираке, Сирии и других горячих точках. У Анатолия Кляна остались жена Людмила, сын Андрей и дочь Елена, а также внуки.