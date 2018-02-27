В Приморье объявили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. Штормовое и экстренное предупреждение объявили спасатели из-за риска частичного взлома припайного льда и расхождения трещин, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"Штормовое и экстренное предупреждение. Вечером 28 февраля и ночью 1 марта в проливе Босфор Восточный, а также в бухтах Амурского и Уссурийского заливов под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда и расхождение трещин. Днем 1 и ночью 2 марта с усилением северного ветра ожидается вынос оторванных льдин в открытую часть залива Петра Великого", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям края не выходить на лед. Выезд автомобилей на лед категорически запрещен.