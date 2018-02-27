На Сахалине задержали воровавших уголь преступников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 фев – РИА Новости. На Сахалине задержали преступную группу, которая вывезла с территории угольного разреза около 5 тысяч тонн угля на 12 миллионов рублей, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД России.

"Сотрудниками уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следственными подразделениями УМВД России по Сахалинской области пресечена незаконная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении угля в промышленном масштабе. Установлено, что участниками противоправной группы похищено около 5 тысяч тонн угля. Сумма причиненного ущерба превысила 12 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, организовал хищения 34-летний местный житель, к незаконной деятельности он привлек 28 человек, включая сотрудников предприятия, разрабатывающего Солнцевский угольный разрез – "Восточной горнорудной компании".

"Похищенный уголь вывозили с месторождения на грузовой технике и складировали в тайных местах хранения, после чего продавали. Злоумышленников задержали с поличным, когда те вывозили из разреза очередную партию угля", — сообщили в полиции.

У подозреваемых изъяли 8 миллионов рублей незаконной прибыли, а также 14 единиц техники, которую использовали в противоправной деятельности.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело, наказание за это предусматривает до 10 лет лишения свободы. В отношении предполагаемого организатора и четырех его сообщников избрана мера пресечения в виде ареста. Остальные участники незаконной группы находятся под подпиской о невыезде.

Пресс-служба "Восточной горнорудной компании" в свою очередь сообщает, что причиненный ущерб предприятию, по предварительной оценке компании, составляет более 100 миллионов рублей.

"В преступную схему хищения угля были вовлечены в том числе некоторые работники разреза, которые искажали учетные данные, а также обеспечивали беспрепятственный вывоз похищенного угля с территории предприятия", — говорится в сообщении компании.