В Пермском крае в результате пожара погибли шесть человек

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли в результате пожара в общежитии Пермского края, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте краевого следственного управления СК РФ.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По данным ведомства, на месте происшествия проведен осмотр тел, в результате которого видимых следов насильственной смерти не обнаружено.
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, а также количество потерпевших", — добавили в СК. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителем следственного управления.