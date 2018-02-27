В Пермском крае в результате пожара погибли шесть человек

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли в результате пожара в общежитии Пермского края, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте краевого следственного управления СК РФ.

"Ночью 27 февраля 2018 года в общежитии, расположенном по улице 50 лет ВЛКСМ города Чусовой, произошел пожар. В результате шесть человек погибли: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Четверо жильцов дома госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По данным ведомства, на месте происшествия проведен осмотр тел, в результате которого видимых следов насильственной смерти не обнаружено.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, а также количество потерпевших", — добавили в СК. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителем следственного управления.