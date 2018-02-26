В Марий Эл будут судить мужчину, обвиняемого в поджоге дома из ревности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Жителя Марий Эл будут судить по делу о поджоге дома с двумя людьми из ревности, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

"Установлено, что 46-летний мужчина, заподозрив супругу в неверности, поругался с ней. После этого женщина с детьми ушла к родственнику, а мужчина принес из гаража канистру с бензином, собираясь поджечь дом. Но в это время к нему пришла родственница и подруга жены. Поговорив с ними, мужчина поджег дом и вышел из него, предполагая, что гости также смогут покинуть помещение. Однако родственница получила ожоги, от которых скончалась в больнице через два дня, а дом полностью сгорел", — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что ущерб от пожара превысил 1,2 миллиона рублей. Дом принадлежал матери супруги обвиняемого.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб и смерть человека по неосторожности. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.