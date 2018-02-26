На северо-западе Москвы погибли два человека при пожаре в многоэтажке

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Два человека погибли, по предварительным данным, в результате пожара в 17-этажном жилом доме на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После ликвидации пожара в квартире на шестом этаже 17-этажного жилого дома на Пятницком шоссе обнаружены тела двух погибших", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, пожар был полностью ликвидирован в 20.24. Общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Из горящей квартиры был спасен ребенок, которого передали бригаде "скорой помощи". Имеются пострадавшие.